بلدية البيضاء تعلن احتجاز عميدها للمرة الثانية خلال أسابيع

أعلن المجلس البلدي لمدينة البيضاء احتجاز عميده عبد الله امطول بمطار الأبرق.

وأوضح البلدي فق بيان السبت، أن امطول كان مسافرا بغرض وظيفي لإحضار مرتبات العاملين بالقطاع، وفق ما أفاده المجلس.

وقال البلدي إن امطول تم اقتياده إلى منطقة غير معلومة، معتبرا الأمر تهديدا للسلم الاجتماعي، وفق تعبير بيانه.

يذكر أن مطول تعرض في مرة سابقة لـ”الاختطاف” منتصف مارس الماضي، وفق بيان لعدد من أهالي مدينة البيضاء الذين طالبوا بإطلاق سراحه حينها.

كما طالب الأهالي في بيان لهم من داخل مقر البلدية بانتخابات بلدية عاجلة رافضين لقرار وزير الحكم المحلي بحكومة باشاغا بتعيين مجلس جديد.

وشهدت مدينة البيضاء انقساما حول تكليف إدارة جديدة للمجلس التسييري للمدينة، وذلك عقب صدور قرارين من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان.

حيث أصدر وزير الحكم المحلي بحكومة فتحي باشاغا سامي الضاوي قرارا بتعيين إدارة تقوم على شؤون المجلس التسييري لمدينة البيضاء.

كما صدر تكليف من وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” بتسمية “عبد الله امطول” عميدا لبلدية البيضاء.

وكان عدد من المتظاهرين قد اقتحموا في وقت سابق مقر المجلس البلدي بالمدينة للمطالبة بالإفراج عن عميدها المكلف من قبل حكومة الوحدة الوطنية عبد الله المطول.

يشار إلى أن مرشحين لانتخابات بلدية البيضاء رفضوا أمس 31 مارس في بيان مشترك تكليف مجلس تسييري للبلدية، مطالبين بانتخابات عاجلة والحفاظ على النسيج الاجتماعي في المدينة، وفق تعبيرهم.

المصدر: المجلس البلدي البيضاء + ليبيا الأحرار

