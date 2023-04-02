حقوقي ليبي: المليشيات في غرب ليبيا اكتسبت شرعية زائفة من السلطات

الوطن|رصد

قال الحقوقي يوسف العرفي إن المليشيات في غرب ليبيا اكتسبت شرعية زائفة من السلطات، رغم إطلاق مسميات نظامية عليها، إلا أن سلوكها الإجرامي لا يزال كما هو.

وأكد العرفي أن المشكلة تكمن في نظام ضم المليشيات المسلحة لقطاع الشرطة في شكل جماعات وليس أفراد، مما جعل تلك العناصر تعمل بذات النظام المليشياوي التي كانت تسير على خطاه قبل ضمها لأجهزة الأمن النظامية.

وأشار الحقوقي إلى أن ضم المليشيات المسلحة لأجهزة الدولة يجب أن يكون على أساس فردي لا جماعي، لافتًا إلى أن إعطاء الشرعية لتلك المليشيات غير المنضبطة أمر كارثي، سواء بتسميتها بأسماء نظامية أو ضمها بجماعات لأجهزة الدولة ومنحها أموالًا.