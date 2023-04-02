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هذا ما طالبت به مديرية أمن راس لانوف المسؤولين بالصحة إثر حادث السبت المروع

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

طالبت، مديرية أمن راس لانوف، اليوم الأحد، المسؤولين عن وزارة الصحة بتوفر سيارات إسعاف مطقمة في البوابات الأمنية لتسهيل عملية إسعاف المصابين جراء الحوادث المرورية.

جاء ذلك، إثر وقوع حادث مروع مساء السبت على طريق راس لانوف راح ضحيته 9 أشخاص وإصابة آخر بجروح بليغة دخل على إثرها للعناية الفائقة.

واصطدمت سيارتين بشكل مباشر على طريق راس لانوف ما أدى إلى احتراقهما ومقتل 9 كانوا داخل السيارتين.

كما ناشدت المديرية سائقي المركبات بعدم التهود عند القيادة والالتزام بجميع قواعد المرور وأنظمته.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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