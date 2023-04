قالت وزارة الداخلية إن مكتب البحث الجنائي بطرابلس ألقى القبض على أب وابنه بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وفق ما أفادته.

وأوضحت الوزارة أن عملية القتل جاءت إثر قيام المتهمين باقتحام منزل وسرقة أكثر من 70 ألف دينار كانت فيه بعد الاعتداء على أحد قاطنيه بالضرب، وفق الوزارة.

وأضافت الوزارة أنه بعد مرور أيام فارق المجني عليه الحياة متأثرا بما تعرض له من ضرب، حسب الوزارة.

وأفادت الداخلية بأخذ كافة الإجراءات ضد المتهمين ونقلهما إلى مركز الشرطة من حيث الاختصاص.

المصدر: وزارة الداخلية

The post بتهمة القتل العمد.. جهاز البحث الجنائي طرابلس يقبض على أب وابنه appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار