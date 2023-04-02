الطبلقي: مبادرة باتيلي جائت في الوقت الضائع

الوطن|رصد

اعتبرت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي أن مبادرة المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” جاءت في الوقت الضائع.

وأضافت الطبلقي في تصريحات صحفية أن الخلاف حول ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين في الانتخابات الرئاسية، يُعد التحدي الأكبر الذي سيواجه لجنة “6+6“، مشيرةً إلى أن الحوار بين مجلسي النواب والدولة وصل إلى توافق يتيح الحديث عن أن البلاد على المسار الصحيح.

وتابعت عضو مجلس النواب “التوافق على المناصب السيادية سيكون سهلا لأن النواب والدولة اتفقا على آلية الاختيار، لافتةً إلى أن هناك سيناريوهات عدة بشأن إجراء الانتخابات، أولها دعم المجتمع الدولي لحكومة الدبيبة، وقد تحدث تعديلات وزارية لبسط سيطرتها على كل ليبيا، وثانيها هو توافق “النواب والدولة” على تشكيل حكومة جديدة، والسيناريو الثالث هو إشراف حكومتي باشاغا والدبيبة على الانتخابات، كل حسب مناطق سيطرته.

واعتبرت البرلمانية أن حل الأزمة الليبية والخروج بالبلاد من النفق المظلم يتمثل أولاً في جمع السلاح، ثاني الإجراءات الضرورية حل جميع التشكيلات المسلحة، وهي الخطوة التي لا بد أن تترافق مع إخراج جميع المرتزقة والقواعد الأجنبية من البلاد.