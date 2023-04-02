جعودة: الهدم «الممنهج» لبنغازي يجعل العملية السياسية في مهب الريح

رأى عضو مجلس الدولة، صالح جعودة، أن ما وصفه بـ«الهدم الممنهج» لمدينة بنغازي، يجعل العملية السياسية في مهب الريح، على حد قوله.

وقال جعودة، المعروف بمواقفه المناهضة للجيش خلال حربه على الإرهاب في بنغازي، خلال تغريدة عبر «تويتر»: “إن هذا الهدم الممنهج لبنغازي من شأنه أن يجعل العملية السياسية والمصالحة الوطنية في مهب الريح وأن يرجعها إلى المربع الأول”، بحسب وصفه.

وأضاف في تغريدة أخرى “ما يحدث في مدينتي بنغازي من هدم ممنهج لكل معالمها الثقافية التاريخية وطمس كيانها هو جريمة في حق بنغازي وليبيا”، وفقا لتعبيره.

وتابع “أطالب الحكومة ومجلس النواب بالتدخل الفوري لإيقاف هذا العبث والطمس المتعمد لبنغازي، كما أناشد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل أيضا”، بحسب حديثه.