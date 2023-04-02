صندوق إعمار سرت: صرف بدل إيجار لقرابة 2000 أسرة

أكد مدير عام صندوق إعمار سرت امراجع أحمد ميلاد أن الصندوق استكمل إجراءات صرف بدل الإيجار لعدد 1925 أسرة من مدينة سرت ممن لهم مساكن مدمرة وغير صالحة للسكن بواقع تسعة آلاف دينار لكل أسرة وفقا للكشوفات المحالة من بلدية سرت بعد مراجعتها من الجهات الرقابية.

وقال مدير عام الصندوق إن المبالغ التي تم صرفها بلغت قيمتها سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار من مخصصات الصندوق

وأشار مدير عام الصندوق إلى أن صرف بدل الإيجار جاء تنفيذا لخطة عمل صندوق إعمار مدينة سرت المنشأ وفق قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (42) لسنة 2021 ودوره في تحقيق التنمية المحلية ووضع لبنة إعادة إعمار المدينة والتخفيف من معاناة السكان الذين دمرت منازلهم أثناء حرب تحريرها من تنظيم داعش وتنفيذا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبه.