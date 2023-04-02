شركة الكهرباء: شرعنا في تنفيذ أول محطة للطاقة الشمسية بـ«السدادة»

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أنها شرعت في تنفيذ أول محطة للطاقة الشمسية بـ«السدادة».

وقال بيان صادر عن الشركة: “يسعى مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لتنفيذ عدة مشاريع استراتيجية تدعم بها الشبكة العامة والاستفادة قدر الإمكان من كل الموارد المتاحة”.

وأضاف “تم البدء في تنفيذ أول محطة للطاقة الشمسية بمنطقة السدادة وربطها فيما بعد بالشبكة العامة للكهرباء بقدرة تصل إلى (500 ميجاوات) وتنفيذ من شركة توتال إنيرجي الفرنسية”.

وتابع “يأتي هذا في إطار التعاون المشترك بين الشركة العامة للكهرباء وجهاز الطاقات المتجددة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لإدماج القدرات الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة العامة للكهرباء”.