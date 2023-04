الدبيبة يجري زيارة تفقدية لمتابعة سير أعمال صيانة وتطوير ملعبي النهر الصناعي وطرابلس الدولي

ليبيا – أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة اليوم السبت رفقة وكيل وزارة الرياضة جمال بونوارة، زيارة تفقدية لمتابعة سير أعمال صيانة وتطوير ملعبي النهر الصناعي وطرابلس الدولي.

الدبيبة استمع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة خلال الزيارة إلى شروح تفصيلية من إدارة المشروعات بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والمكتب الاستشاري والشركة المنفذة، الذين أكدو أن العمل يسير وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

وشدد الدبيبة خلال الزيارة، على ضرورة استكمال الملعبين ليكونا جاهزان لاستقبال المباريات المحلية والدولية، والتركيز على الجدول الزمني والمواصفات الفنية المعتمدة.

وافاد مدير مشروع صيانة وتطوير ملعب النهر أن الملعب سيكون جاهزا في منتصف يونيو القادم، بعد استكمال أعمال التوريدات اللازمة.

كما أكد الاستشاري أن ملعب طرابلس الدولي سيكون جاهزا نهاية العام الجاري.

