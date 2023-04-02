بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 02 ابريل 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 02 ابريل 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تقلبات جوية على مناطق الشمال من مساء هذا اليوم مصحوبة برياح نشطة إلى قوية، وإنخفاض في درجات الحرارة بداية بمناطق الشمال الغربي.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: تتكاثر السحب تدريجياً من مساء هذا اليوم يتخللها سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة وتكون نشطة إلى قوية السرعة من مساء اليوم.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-22)م» وتسجل انخفاض ملحوظ من مساء اليوم.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:.

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب هذا اليوم بينما تتكاثر بداية من يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق خاصة على الخليج وبنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-26)م, وتسجل انخفاض يوم الغد.

الجفرة سبها – غات-غدامس-الحمادة:-‏

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28- 32)مْ, وتسجل تراجع يوم الغد.

الواحات- السرير -تازربو -الكفرة

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-27)م.