انطلاق الامتحانات في مراقبات التعليم بليبيا

اِنطلَقتْ اليَوم الأحد الاِمتحانات النِّصفية للفصل الدِّراسي الثاني، واِمتحانات الفترة الثانية لِشهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي للعام الدِّراسي 2022 – 2023م في مُراقبات التَّربية والتَّعليم في كامِل التُّراب الليبي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أن الامتحانات التي تقدَّم لها 1,109,853 طالب وطالبة تستمر حتى 13 أبريل، وفقاً لما جاء فِي قرَار وزِير التَّربية والتَّعليم رقم 1442 لِسنة 2022م بِشأن تَحدِيد المواعِيد الدِّراسية والاِمتحانات لِجميع المراحِل التَّعليمية للعام الدِّراسي 2023.2022م.

وأوضَحتْ الإحصائية الصادرة عَنْ المركز الوطنِي للامتحانات، أن عَدد طلاب صُفوف النَّقل المُتقدِّمين لإجراء الاِمتحانات النِّصفية للفصل الدِّراسي الثاني في كامِل رُبُوع البلاد بلغ (817,851) طالب وطالبة (203987 الصف السادس، 201043 الصف السابع، 188714 الصف الثامن، 123372 الصف الأول الثانوي، 101635 الصف الثاني الثانوي).

وتقدَّم لإجراء اِمتحانات الفترة الثانية لِشهادتَي إتمام مرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي (292,002) طالب وطالبة (181518 شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي، 110484 شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي).

وَنصَح وَزِير التَّربية والتَّعليم موسى المقريف التلاميذ والطلاب المُمتحِنين بِقراءَة الأسئلة بِعنايةٍ وتروٍ، والإجابة عَلى الأكثر تذكراً أولاً، عَلى أن يبدؤوا مِنْ الأسهل وصولاً إلى الأصعب، ومن الأقصر فالأطول، مَع ضرورة التَّحقق مِنْ الإجابات ومُراجعتها بِشكل كامِل.

وَقال إنُ الاِلتزام بِالخُطة الموضوعة يُساعد الوِزارَة على الاِلتزام بِبدَايةِ العامِ الدِّراسي المُقبل 2023 – 2024م فِي موعده المحدَّد وهو الثالث من سبتمبر، والإعداد لاِنطلاقته بِشكل جيد، مذكِّراً في ذَاتِ الصَّدد بأنَّ دراسة التلاميذ والطلاب خِلال شهر رمضان الكريم دون إحداث أي تغيير في المواعِيد الدِّراسية المُعلن عنها، سَتوفر على التلاميذ والطلاب عناء الدِّراسة خِلال حَرِّ الصيف، وفق قوله.

ودعت وِزَارَةُ التَّعْلِيم التلاميذ المُتقدِّمين لِخوض الاِمتحانات، إلى عدم اِصطحاب الهاتف المحمول، وآلات التّسجيل، والآلة الحاسِبة المُخزّنة إضافة إلى الأجهزة الإلكترونية، وكل ما يتعلّق بالمواد الدِّراسية مِنْ كتب، ومذكِّرات، وكراسات داخل قاعات الاِمتحانات، مُؤكّدة أن اِصطحابها يُعتبر حالة مِنْ حالات الغش.