مديرية بنغازي: القبض على سوداني يتاجر بـ«الحشيش» في سيدي حسين

تمكن قسم البحث الجنائي، بمديرية أمن بنغازي، من إلقاء القبض على سوداني الجنسية مُتلبساً بالإتجار بمادة الحشيش المخدرة بمنطقة سيدي حسين.

وقال بيان صادر عن المديرية: “وردت معلومات لقسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي مفادها قيام شخص سوداني الجنسية بالإتجار بمادة الحشيش المخدرة بمنطقة سيدي حسين”.

وأضاف البيان “على الفور أصدر رئيس قسم البحث الجنائي اللواء سليمان بوشيبة، تعليماته بضبط الشخص سالف الذكر وانطلقت قوة من أعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي إلى منطقة سيدي حسين وتم مراقبة محل سكنه”.

وتابع “تم ضبط وضُبط بحوزته عدد 6 قطع من مادة الحشيش المخدرة بالإضافة إلى قطعة كبيرة الحجم تم ضبطها بمحل سكنه (نصف قورزة) وأسلحة بيضاء وتم الانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه اعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية”.