شركة الكهرباء: تنفيذ أول محطة للطاقة الشمسية بمنطقة السدادة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء البدء في تنفيذ أول محطة للطاقة الشمسية بمنطقة السدادة وربطها فيما بعد بالشبكة العامة للكهرباء بقدرة تصل إلى 500 ميجاوات

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي أن محطة الطاقة الشمسية التي تنفذها شركة توتال انرجي الفرنسية تعد ضمن المشاريع الاستراتيجية التي لدعم الشبكة العامة والاستفادة قدر الإمكان من كل الموارد المتاحة .

وأشارت شركة الكهرباء إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك بين الشركة وجهاز الطاقات المتجددة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لإدماج القدرات الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة.