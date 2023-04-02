مديرية طرابلس: ضبطنا سائقاً قام بـ “التسطريب” في عام 2021

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط سيارة من نوع بي أم قام سائقها بتهور في القيادة (التسطريب) بطريق 20 رمضان.

وأوضحت مديرية الأمن في بيانها، أنه تم “ضبط السيارة وسائقها بعد ورود إشارةً إلى مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي”.

وتابع البيان؛ “عليه قام قسم مرور عين زارة بضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة (تسطريب ) والسير بدون لوحات معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر”.

وختم البيان موضحًا أنه “أثناء ضبطه أفاد بأن الفيديو المتداول قديم يعود لسنة 2021 حيث اتخذت بشأنه الإجراءات القانونية اللازمة”.