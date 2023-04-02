الأرصاد الجوية: تقلبات جوية على أغلب مناطق الشمال ودخول جبهة هوائية باردة

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد، أن يشهد الطقس تقلبات جوية على أغلب مناطق الشمال بداية من مساء هذا اليوم.

وأضاف المركز أن هذه التقلبات تكون مصحوبة برياح نشطة إلى قوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتوقع المركز دخول جبهة هوائية باردة تأثيرها على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وذكر مركز الأرصاد الجوية أن الحرارة تكون مرتفعة نسبياً اليوم على مناطق الوسط الدواخل والجنوب وأغلب المناطق الشرقية وتنخفض على معظم مناطق البلاد من يوم الغد مع رياح نشطة وباردة نسبياً خاصة على مناطق الشمال.