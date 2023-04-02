المقريف: على الطلاب الممتحنين قراءة الأسئلة بعناية والإجابة من الأقصر فالأطول

طالب وَزِير التَّربية والتَّعليم بحكومة الوحدة المؤقتة، موسى المقريف” التلاميذ والطلاب المُمتحِنين بِقراءَة الأسئلة بِعنايةٍ وتروٍ، والإجابة عَلى الأكثر تذكراً أولاً، عَلى أن يبدؤوا مِنْ الأسهل وصولاً إلى الأصعب، ومن الأقصر فالأطول، مَع ضرورة التَّحقق مِنْ الإجابات ومُراجعتها بِشكل كامِل.

وَقال المقريف في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لوزارته عبر «فيسبوك» “الاِلتزام بِالخُطة الموضوعة يُساعد الوِزارَة على الاِلتزام بِبدَايةِ العامِ الدِّراسي المُقبل 2023 – 2024م فِي موعده المحدَّد وهو الثالث من سبتمبر، والإعداد لاِنطلاقته بِشكل جيد، مذكِّراً في ذَاتِ الصَّدد بأنَّ دراسة التلاميذ والطلاب خِلال شهر رمضان الكريم دون إحداث أي تغيير في المواعِيد الدِّراسية المُعلن عنها، سَتوفر على التلاميذ والطلاب عناء الدِّراسة خِلال حَرِّ الصيف”.

وأضاف “أشيد بالدّور الهام لِمراقبي التَّربية والتَّعليم والمُعلِّمين والإداريين والاِختصاصيين الاِجتماعيين والنّفسيين وأفراد الحِراسات في المؤسسات التّعليمية في كامِل التُّراب الليبي، لما يبذلونه من جُهودٍ مضنية، تُؤكِّد حِرصهم على أداء واجبهم على الوجه الأكمل”.

وكانت الاِمتحانات النِّصفية للفصل الدِّراسي الثاني، واِمتحانات الفترة الثانية لِشهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي للعام الدِّراسي 2022 – 2023م، قد اِنطلَقتْ صباح اليَوم الأحد في مُراقبات التَّربية والتَّعليم.