الحراري: مجلس النواب يجهز ردودًا على تقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية

ليبيا – أبدى رئيس لجنة الداخلية في مجلس النواب سليمان الحراري من مضامين تقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية لحقوق الإنسان والهجرة غير الشرعية في ليبيا.

ووفقًا لما ورد على لسان المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق وتابعته صحيفة المرصد، وصف الحراري هذه المضامين بالمنحازة والفاقدة للموضوعية والمتعمدة لتشويه صورة البلاد، والمحملة إياها للمسوؤلية عن أزمة تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر حلقة مفرغة من الاتهامات.

وبحسب الحراري، أغفل التقرير الأوضاع الصعبة التي تمر بها ليبيا وهشاشة المؤسسات الحكومية المحاولة بالكاد تأمين الحياة الكريمة وغير القادرة على توفير احتياجات مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الوافدين بشكل غير قانوني إلى البلاد، بسبب الأوضاع في المنطقة عمومًا.

وأكد الحراري عدم وجود برامج دعم دولي كافية لليبيا، فكثير من المساعدات تصل إلى جهات غير رسمية وسط غياب لإستراتيجية حقيقية لتخفيف الأزمة، محملًا سياسة الاتحاد الأوروبي في البلاد إزاء ملف الهجرة غير الشرعية مسؤولية تفاقم الأوضاع لتركيزها على الإنقاذ البحري والإعادة للأراضي الليبية.

وتابع الحراري قائلًا: “تسبب هذا في تكديس مئات الآلاف في ليبيا رغم مناشدة السلطات الليبية لعدم القدرة على استقبالهم وضرورة نقلهم إلى بلد ثالث، بالإضافة لغياب الاتحاد الأوروبي عن المساعدة في حماية الحدود خاصة في الجنوب فجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يواجه صعوبات كبيرة”.

وقال الحراري: “الصعوبات تكمن بتأمين متطلبات الحياة والرعاية الطبية للتدفقات المستمرة للمهاجرين غير الشرعيين وضعف برامج الترحيل الطوعي وإعادة التوطين بدول أخرى مسؤولة عن تفاقم الأزمة الإنسانية وبرامج التعاون الدولي لإصلاح هياكل المؤسسات وتعزيز مفهوم احترام حقوق الإنسان لم تكن فعالة”.

وتحدث الحراري عن تجاهل التقرير للمداهمات التي شهدتها المناطق العشوائية في العاصمة طرابلس، وأن من واجبات أجهزة الأمن الليبية مكافحة الجريمة، وخاصة تجارة المخدرات والدعارة، فهناك بالفعل أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين متورطين في تلك الأنشطة الإجرامية.

وأضاف الحراري: إن التقرير لم يتطرق لجهود الجانب الليبي لإغلاق عديد مراكز الاحتجاز غير الخاضعة للسلطات المختصة وحرص السلطات الليبية على التعاون مع المنظمات الدولية مثل منظمة الهجرة الدولة، لتعزيز حوكمة هذا القطاع والمساعدة في إصلاح التشريعات الوطنية المتعلقة به.

وشدد الحراري على دراسة مجلس النواب باهتمام للتقرير وتجهيز ردود مناسبة على مضامينه والتعاون لتنفيذ توصياته، ومنها إعداد خطة إنقاذ شريطة وضع وجهة نظر الليبيين في الاعتبار، والعمل بموضوعية وتجنب الأحكام المتحيزة والاستفادة من الأخطاء لوضع استراتيجيات فعالة لتعزيز ملف حقوق الإنسان في ليبيا.

The post الحراري: مجلس النواب يجهز ردودًا على تقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية