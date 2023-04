تشهد مدينة بنغازي هذه الأيام حملة مكثفة من قبل الجهات المعنية لإزالة وهدم عدد من المباني وسط البلاد شملت مبان تاريخية وأثرية وطالت بيوت المواطنين.

واشتكت عدد من العائلات في وسط بنغازي إجبارها على إخلاء بيوتهم مقابل 100 ألف دينار بهدف إزالتها، دون وجود أي توضيح من الجهات المسؤولة عن سبب حملة الهدم أو عن أهدافها.

واستهجنت العائلات، في تدوينات مختلفة، كيفية الإخلاء وتوقيته والقيمة المدفوعة في نظير ذلك.

يذكر أن مناطق وسط بنغازي تتعرض إلى عمليات مسح وإزالة تستهدف المباني السكنية والأثرية، الإيطالية منها بالأخص، منذ مارس الماضي.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post جدل في بنغازي بشأن إزالة عدد من المباني التاريخية وبيوت المواطنين وسط المدينة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار