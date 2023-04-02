العرفي: أمراء الحرب والمليشيات مسؤولون عن انتهاكات حقوق الأنسان

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن هناك “انتهاكات لحقوق الانسان وقعت في ليبيا من خطف وقتل واختفاء، ومن يُسأل عنها هم أمراء الحرب وأباطرة المليشيات المسلحة”.

وأضاف العرفي في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنه “يثق في القضاء الليبي في تحقيق العدالة للضحايا حتى وإن طال الزمن”، مشيرًا إلى أن “القضاء الليبي رغم ما شابه إلا أنه لا يزال مستقلا ومحايدا”.

وأكد العرفي ، أن “المشكلة ليست في القضاء الليبي، إنما في تطبيق أوامر القضاء وآليات التنفيذ التي لا يملكها النائب العام الليبي”، محذرًا من أنه حال “عجز” القضاء فسيتم الاستعانة بالمجتمع الدولي “للقصاص من المجرمين منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا، كون تلك القضايا لا تسقط بالتقادم”.

وطالب العرفي، بتطبيق عقوبات دولية ضد منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا، وتجميد أموالهم في الخارج، في إطار تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.