أمن طرابلس: ضبط أكثر من 168 سيارة في أبوسليم

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط أكثر من 168 سيارة يقودها أجانب وبدون لوحات معدنية في أبوسليم.

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن طرابلس أن شرطة مرور ابوسليم ضبطت أكثر من 168 سيارة يقودها أجانب وبدون لوحات معدنية كما تم تحرير أكثر من 384 مخالفة مرورية.

وكانت مديرية أمن طرابلس أعلنت أن أعضاء الدوريات التابعة للقسم النجدة تمكنوا خلال يومي 20 و 21 مارس الماضي من تحرير عدد 65 مخالفات مرورية وجنح ، وبلغ عدد السيارات المحجوزة عدد 43 كما تم ضبط سيارة يقودها أجانب وتحمل لوحات ليبية وسيارة أخرى مسروقة ومبلغ عنها، بالإضافة لضبط عدد 6 سيارات بلوحات مزورة.