مالطا توداي: حسني بي باحث عن تطوير واحد من أبراجه في مالطا

ليبيا- كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “مالطا توداي” المالطية الناطقة بالإنجليزية عن طلب تقدم به رجل الأعمال حسني بي لتجديد رخصة مبان يمتلكها.

التقرير الذي تابعته وترجمت الأبرز من مضامينه صحيفة المرصد، أوضح أن شركة الهندسة المعمارية “إيدون منت أووف” المالطية العاملة لصالح بي تجديد رخصة مبانٍ ثلاثة، تمثل برج “ميتروبوليس” لجامعة مالطا في مدينة جزيرة المؤلف من33 طابقًا الصادرة رخصته في العام 2009.

ووفقًا للتقرير، يتعارض الأمر حاليًا مع سياسات الخطة المحلية لمعالم العاصمة المالطية فاليتا، في وقت تم فيه تقديم الطلب لسلطة التخطيط المعنية للحصول على إجراء موجز سريع المسار، مؤكدًا حاجته لمزيد من الضمانات الخاصة بعدم تعطيل الطائرات والآفاق المحددة للبناء.

وبين التقرير أن هذه السياسات لم تحل دون منح الموافقة في العام 2009 ليصار لحفر حفرة بمساحة 6 آلاف متر مربع، ومن ثم الشروع في الأعمال الحاصلة على الموافقة وهي عبارة عن 3 أبراج بارتفاع 13 و27 و33 طابقًا مع 3 إلى 4 طوابق لموقف سيارات محتمل بسعة 500 مساحة.

وتابع التقرير: إن العمل التطويري لم يتم الشروع به حتى الآن رغم امتداد أمد التصريح الأخير قبل المطالب به حاليًا إلى سبتمبر المقبل. مشيرًا إلى أن الأبراج الـ3 تضم 191 وحدة سكنية وناديًا صحيًا ومكاتب ومنافذ بيع بالتجزئة وسوبر ماركت وموقف سيارات تحت الأرض.

وأضاف التقرير: إن تصريح العام 2009 تم تجديده في نوفمبر من العام 2013 لـ5 سنوات، فيما تم السماح في ذات الشهر من العام اللاحق بزيادة أماكن وقوف السيارات ومساحة المكاتب من 4 آلاف و600 متر مربع لـ7 آلاف و815، وخفض عديد الوحدات السكنية لـ110.

وبين التقرير أن التصريح تضمن إنشاء مهبط للطائرات العمودية على سطح واحد ومسبح خارجي مشترك ومنطقة سطحية على برج آخر، مؤكدًا استفسار السلطات المعنية في العام 2014 بشأن الأطر الزمنية لبدء الأعمال ليتم الرد من الشركة الهندسية المعنية أن العطاءات جاهزة وأنها ستبدأ قريبا.

وبحسب التقرير، شهد فبراير من العام 2020 تقديم طلب لتجديد التصريح تم سحبه في أبريل من ذات العام لإصرار السلطات المعنية على تقديم شرح كامل بدلًا من مجرد إجراء موجز، مستذكرًا قيام رئيس وزراء مالطا في العام 2015 “جوزيف موسكات” بوضع حجر الأساس رسميًا للمشروع الشاهق الارتفاع.

وأكد التقرير أن المشروع المؤلف من 33 طابقًا بقي بلا تقدم منذ ذلك العام، ليصار إلى تمديد التصريح الخاص به حتى سبتمبر من العام 2023 بعد انتهاء سابقه في ذات الشهر من العام 2020 بالاستفادة من ميزة التمديدات المعلن عنها بسبب تفشي جائحة كورونا الشاملة لقرابة الـ20 من تصاريح التطوير.

ترجمة المرصد – خاص

