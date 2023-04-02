مهددين بعصيان مدني..أهالي الزاوية يطالبون بوضح حد للإنفلات الأمني والتسيب الخدمي

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حمل أهالي مدينة الزاوية مسؤولية ماتمر به المدينة من إنفلات أمني وتسيب خدمي لمدير الأمن الوطني والمجلس البلدي.

وطالب أهالي مدينة الزاوية في بيان لهم وزارة الحكم المحلي واللجنة المركزية للانتخابات المحلية بضرورة التعجيل في انتخابات بلدية الزاوية المركز وإدراجها بقائمة الانتخابات بشهر إبريل الجراي لإنهاء حالة التشظي والفوضى بالمدينة.

وأمهل أهالي الزاوية مدير الأمن الوطني مدة شهر واحد من تاريخ البيان لإنهاء كل المظاهر السلبية بالمدينة من سوق سوداء للبنزين في الشوارع ومحطات البنزين غير الشرعية وتحسين الوضع الأمني في عموم المدينة وكلياتها الدراسية.

وشددوا في بيانهم على مدير الأمن وفوراً إعلان حالة النفير والطوارئ على كل تجار وأوكار الممنوعات ونزع الشرعية عن المتورطين .

وطالب أهالي مدينة الزاوية بشدة مشائخ وأعيان القبائل بالمدينة برفع الغطاء الاجتماعي عن الفاسدين والمجرمين دون استثناء وتمييز.

كما طالبوا الجهات المسؤولة بتفعيل ودعم قسم النجدة والسيطرة و وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع الزاوية بكل الإمكانيات اللازمة لأداء مهامها في المدينة.

وحذر أهالي الزاوية كل المسؤولين أن يظنوا بأن هذا الحراك والشباب ( ليلة وفراقها صبح ) فإن لم نلتمس خلال الأيام القادمة أي إصلاح فأبشروا بطوفان شباب الزاوية وعصيان مدني بكافة مرافق المدينة.