جنائي طبرق يضبط ثلاثة أشخاص قاموا بعملية سطو مسلح

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كشفت مديرية أمن طبرق أن قسم البحث الجنائي تمكن من ضبط ثــلاثة أشخــاص قامــوا بعمليــة سطــو مسلــح.

وذكر المكتب الأمني لمديرية أمن طبرق أن بــلاغًا ورد لقســم البحــث الجنائــي بالمديريــة مفــاده أن ثــلاثة أشخــاص مجهولــي الهويــة يستقلــون مركبــة آليــة نــوع ( هونــداي_سوناتــا ) ســوداء اللــون قامــوا بسطــو مسلــح.

وأوضح مكتب الإعلام أن الحادثة تتلخص في أن العصابة قامت بالسطو على ثلاثة أشخاص والرماية العشوائيــة فــوق رؤوسهــم لإخافتهــم وإجبارهــم علــى سلب هواتفهــم بقــوة الســلاح بالقــرب من كورنيــش طبرق.

وأفاد المكتب أنه بعــد التحــرى وجمــع المعلومــات عــن المتهميــن بالقضيــة تمكنــت وحــدة التحــرى والقبــض بقســم البحــث الجنائــي مــن إلقــاء القبــض عليهــم وهــم فــي حالــة تعاطــي المخــدرات.

وأضاف أن أفراد اعترفــوا بقيامهــم بعمليــة السطــو المسلــح واعترفــوا بمــا نســب إليهــم وتــم وضعهــم بالحجــز لاستكمــال الإجــراءات القانونيــة اللازمــة تمهيــداً لإحالتهــم الــى النيابــة العامــة للاختصــاص والتصــرف.