وزير التعليم يتفقد الطلاب خلال أداء الامتحانات

تفقّد وزير التَّربية والتَّعليم مُوسى المقريف اليوم الأحد أداء الطلاب للاِمتحانات النِّصفية للفصل الدِّراسي الثاني، واِمتحانات الفترة الثانية لِشهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي للعام الدِّراسي 2022 – 2023م، والتي تقدَّم لها في كامِل التُّراب الليبي 1,109,853 طالب وطالبة.

وَشملت جولة الوزير بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم مدرسة الوفاق للتَّعليم الأساسي والثانوي بِمراقبة التَّربية والتَّعليم عين زارة للإطمئنان على سَير الدراسة خلال شهر رمضان داخل المدرسة التي يدرس بها 1300 طالب وطالبة في جمِيع الصفوف الدِّراسية بمرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي، واستمع إلى شروحات مُدير المدرسة مروة السائح التي قدَّمتْ توضيحاً بالخصوص.

واستمع الوزير خلال جولته التي شملت صفوف الثامن والتاسع من التَّعليم الأساسي، والأول والثالث من التَّعليم الثانوي، لِرأي الطلاب حول طبيعة الأسئلة الاِمتحانية، مؤكداً على أهمِّية بذل قصارى جُهودهم لِحصد التَّفوق والنَّجاح، ونيل تراتيب متقدِّمة.

وقالَ الوزير أن التقيّد بالخطة الدِّراسية الموضوعة، بما تتضمنه من اِستمرار الدِّراسة خلال ثلاثة أسابيع من شهررمضان، وتعليقها في الأسبوع الأخير، يجب أن يفهم منه أنه يصب في مصلحة الطالب والمُعلِّم على حدٍ سواء، وبما يضمن عدم دراسة الطلاب خِلال حَرٍّ الصيف، وبَدء العام الدِّراسي في مطلع سبتمبر المقبل أسوة بِدول الجوار.