الفريق الفلاح: الحاضرون لاجتماع طرابلس من قيادات عسكرية وأمنية راغبون في الانتقال بالبلاد إلى بر الأمان

ليبيا – أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الفريق مهندس ركن الهادي الفلاح أن الاجتماعات التي تجريها اللجنة العسكرية لم تأتِ بإملاءات أو أجندات خارجية وإنما هي من أحد أعضاء اللجنة، وقد لاقت الفكرة استحسانًا من جميع الأعضاء.

الفريق الفلاح، وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” أوضح أن أبرز نتائج الاجتماع الذي عقد بمدينة طرابلس كانت متمثلة في عدة نقاط، على رأسها الالتزام الكامل بكل ما ينتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية المشتركة.

وأكد الفريق الفلاح أن جميع من حضر الاجتماع من قيادات عسكرية أو أمنية بدا عليه الرغبة الكبيرة في الانتقال بالبلاد إلى بر الأمان.

الفريق الفلاح بين أن اللجنة قد وضعت اللبِنة الأساسية لحوارنا المستقبلي وسيتم مناقشة العديد من الأمور في اجتماع بنغازي.

