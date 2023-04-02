الارصاد: تقلبات جوية ودخول جبهة هوائية باردة وأمطار متفرقة مساء اليوم بهذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 02/ 04 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يشهد تقلبات جوية على اغلب مناطق الشمال بداية من مساء هذا اليوم مصحوبة برياح نشطة إلى قوية.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة (دخول جبهة هوائية باردة) تأثيرها على مناطق الشمال الغربي يتخللها سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وتكون درجات الحرارة مرتفعة نسبياً اليوم على مناطق الوسط (الدواخل) والجنوب وأغلب المناطق الشرقية.

وتنخفض درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد من يوم الغد مع رياح نشطة وباردة نسبياً خاصة على مناطق الشمال.

والله اعـــــــــلم.