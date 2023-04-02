وزارة الداخلية: ضبط متهم بالقتل في الكريمية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية القبض على شخص سوداني بتهمة ارتكاب جريمة قتل في الكريمية.

وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي ورود بلاغ لوحدة البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة مفاده وجود جثة مرمية بمنطقة الكريمية لشخص سوداني الجنسية؛ فتوجه أعضاء الوحدة وأعضاء القافلة الأمنية المشتركة إلى مكان البلاغ ؛ وعثر على الجثة وعليها أثار عدة طعنات بسكين في منطقة البطن والكتف وكذلك ذبح لرقبة المجني عليه من الخلف.

وباشر أعضاء الشرطة البحث والتحري حول الواقعة؛ وتمكنوا من القاء القبض على متهم يدعى “إ،ض” سوداني الجنسية مواليد 1989؛ وبالاستدلال معه اعتراف بارتكابه الجريمة المروعة كما تبين بأنه من ذوي السوابق الجنائية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وتم إحالته لجهات الاختصاص لاستمكال باقي الاجراءات.