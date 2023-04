المهدوي: دعوة باشاآغا إلى خطاب تصالحي ونبذ الخلافات تعكس عودة الدور الأمريكي في الملف الليبي

ليبيا – أكد أحمدالمهدوي الكاتب والباحث السياسي أن إعادة دعوة فتحي باشاآغا إلى خطاب تصالحي ونبذ الخلافات تعكس عودة الدور الأمريكي في الملف الليبي.

المهدوي، وخلال تصريحات له مع برنامج “حصة مغاربية” التي تبث على قناة “الغد”، أوضح أنه من المتوقع استجابة عبد الحميد الدبيبة لدعوة فتحي باشاآغا مع تغير الظروف.

وشدد على أن جميع الأطراف في ليبيا أدركت أنه لا توجد خصومة كاملة ومستمرة، مؤكدًا أن كافة الأطراف تحاول استغلال الفرصة الأخيرة.

