بدء تنفيذ أول محطة للطاقة الشمسية في ليبيا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، بدء تنفيذ أول محطة للطاقة الشمسية بـ”السدادة”.

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى البدء في تنفيذ أول محطة للطاقة الشمسية بمنطقة السدادة وربطها فيما بعد بالشبكة العامة للكهرباء بقدرة تصل إلى (500 ميجاوات) وتنفيذ من شركة توتال إنيرجي الفرنسية.

ويأتي تنفيذ المحطة في إطار التعاون المشترك بين الشركة العامة للكهرباء وجهاز الطاقات المتجددة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لإدماج القدرات الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة العامة للكهرباء.

وفي 17 مايو الماضي، وقعت شركة توتال أنرجي للطاقة اتفاقا مبدئيا مع الشركة العامة للكهرباء لتكون المحطة الاولى والأضخم تكنولوجيا في ليبيا وستولد نحو (152 تيرا وات/ ساعة سنويا).