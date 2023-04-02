زيدان: “باتيلي” يسعى الى تفعيل الخارطة الأمنية وانطلاقها من الجنوب

الوطن|رصد

أكد الباحث السياسي والاستراتيجي فرج زيدان أن البعثة الاممية تسعى للبدء في الإجراءات التنفيذية لخارطة الطريق الأمنية المتعلقة بانتشار القوة الامنية المشتركة والتي ستنطلق من الجنوب الليبي لتنفيذ المهام المكلفة بها.

وأشار”زيدان”الى أن أبرز المهام المكلفة بها القوة المشتركة ضبط الحدود مع الشريط الساحلي الممتد مع دول الجوار اضافة الى حماية الحقول النفطية وضبط الهجرة غير الشرعية لحسم ملف المرتزقة الأفارقة.

لافتا إلى أن المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” يعمل على حسم مسألة المرتزقة الأفارقة من خلال الذهاب الى دول الساحل الافريقي بصفتها الشريك مع الجنوب الليبي لإنهاء ملف المرتزقة وقادة الفصائل التي تعمل على زعزعة الاستقرار في دول الساحل الافريقي والجنوب الليبي.