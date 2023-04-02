المركزي يرسل 150 مليون مخصصة لفروع مصرف الوحدة في شرق ليبيا

أخبارليبيا24 أكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي وصول شحنة سيولة بقيمة 150 مليون دينار قادمة من طرابلس. وأضاف الفريق – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية أن شحنة السيولة التي وصلت السبت مخصصة لفروع مصرف الوحدة. وأوضح فريق السيولة أنه يعمل على نقل شحنات سيولة يومية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية والجنوبية لتمكين المصارف من صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس و علاوات الأبناء والزوجة ومنح الطلبة. وطالب فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي التواصل إدارات المصارف التواصل معه لتزويدها باحتياجاتها من السيولة اليومية. أنسخ رابط المقال تم النسخ

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا