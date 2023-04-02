القبض على سوداني بارتكاب واقعة قـتـل مروعة في الجفارة

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد عن تمكن وحدة البحث الجنائي العزيزية والقافلة الأمنية المشتركة بمديرية أمن الجفارة من القاء القبض على شخص سوداني الجنسية قام بارتكاب واقعة قتل مروعة حصلت السبت الموافق 1 أبريل 2023

بعد ورود بلاغ لوحدة البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة مفاده وجود جثة مرمية بمنطقة الكريمية لشخص سوداني الجنسية ؛ وعلى الفور توجه أعضاء الوحدة وأعضاء القافلة الأمنية المشتركة إلى مكان البلاغ ؛ وعثر على الجثة

وعليها أثار عدة طعنات بسكين في منطقة البطن والكتف وكذلك ذبح لرقبة المجني عليه من الخلف.

وباشر أعضاء الشرطة البحث والتحري حول الواقعة ؛ وتمكنوا من القاء القبض على المجرم يدعى “إ،ض” سوداني الجنسية مواليد 1989 ؛ وبالاستدلال معه اعتراف بارتكابه لهذه الجريمة المروعة كما تبين بانه من ذوي السوابق الجنائية.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حياله واحالته لجهات الاختصاص لاستمكال باقي الاجراءات.