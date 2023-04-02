أحدهم مطلوب.. ضبط أشخاص بحوزتهم حبوب هلوسة في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاحد عن تمكن إستيقاف أمني “لمركز شرطة الصابري” من ضبط أشخاص بحوزتهم حبوب هلوسة وأحدهم مطلوب لدى جهاز الأمن الداخلي .

ويأتي ذلك في اطار الخطة الموضوعة من قبل السيد رئيس مركز شرطة الصابري مقدم فرج العشيبي لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون .

وأثناء قيام أعضاء المركز بإجراء إستيقاف أمني داخل الإختصاص تم الإشتباه بمركبة نوع هيونداي أزيرا سوداء اللون وعلى متنها ثلاثة أشخاص وعند إستيقافهم لوحظ عليهم الإرتباك وبتفتيش المركبة إحترازياً تم العثور على حقيبة بداخلها عدد 5 أشرطة اقراص مهلوسة نوع ترامادول اي مايعادل 50 قرص وعدد15 قرص من نوع آخر وقطعة صغيرة من مادة الحشيش المخدرة وسلاح أبيض .

وتم الإنتقال بهم إلى المركز وبالتعميم عليهم اتضح ان أحدهم من ذوي السوابق والآخر مطلوب أمنيا لدى جهاز الأمن الداخلي وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الإختصاص.