بنغازي.. ضبط سيارة مسروقة منذ 5 سنوات من طرابلس

تمكن جهاز البحث الجنائي / مكتب مكافحة الظواهر السلبية من ضبط مركبة آلية مسروقة من مدينة طرابلس منذ عام 2018.

وجاء ذلك جراء الجهود المستمرة التي باشها مكتب مكافحة الظواهر السلبية في الكشف عن السيارات المسروقة كما جاء بعد ورود معلومات مصدرية لأحد ضباط المكتب والتي تفيد بتواجد مركبة ألية بإحدى ورش كهرباء السيارات بمدينة بنغازي تحمل رقم هيكل غير مطابق لرقم الهيكل الأصلي الذي تم استخراجه بجهاز الكشف الإلكتروني الذي بحوزة الكهربائي.

وبالحصول على رقم الهيكل الأصلي للسيارة قام رئيس المكتب بالتواصل مع الأجهزة الأمنية كافة حيث تبين أن المركبة مسروقة منذ عام 2018 ويوجد بلاغ بخصوصها لدى قسم البحث الجنائي في طرابلس.

فور ذلك تم ضبط المركبة بناء على تعليمات رئيس جهاز البحث الجنائي كما تم استدعاء مالكها الذي أحضر عقد شراء متسلسل.

وبتتبع عقود شراء المركبة التي وصلت لخمسة عقود تبين ان العقد الأول المبرم في مدينة طرابلس هو العقد المزور الذي سجل فيه بيانات مخالفة للبيانات الاصلية للمركبة وتم اصدار امر ضبط واحضار في اول بائع للمركبة والذي ورد اسمه في عقد البيع المزور.

كما تم التواصل مع صاحب المركبة وهو من سكان مدينة طرابلس وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.