عقيلة لـ«ممثلي لجنة 6+6 عن البرلمان»: عليكم سرعة إنجاز قوانين الانتخابات

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، رفقة النائب الثاني”عبدالهادي الصغير”، الأعضاء الستة المُنتخبين من المجلس باللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6”.

وطالب عقيلة صالح، أعضاء اللجنة بضرورة التعجيل بالاجتماع مع اللجنة المُشكلة من مجلس الدولة وسرعة إنجاز قوانين الانتخابات إيماناً بتحقيق إرادة مليونين وثمانمائة ألف ناخب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكان مجلس النواب، انتخب ممثليه عن اللجنة المشتركة «6+6» لإعداد قوانين الانتخابات، بواقع عضوين عن كل إقليم.

وقال عبدالله بليحق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في وقت سابق، إن الأعضاء المنتخبين هم:« ميلود الأسود، عز الدين قويرب، نور الدين المنفي، جلال الشويهدي، صالح قلمة، أبو صلاح شلبي».