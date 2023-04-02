صالح يدعو لجنة إعداد القوانين الانتخابية بالبرلمان للاجتماع مع نظيرتها بمجلس الدولة

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رفقة النائب الثاني لرئيس المجلس عبدالهادي الصغير مع الأعضاء الستة المُنتخبين من المجلس باللجنة المُشتركة لاعداد القوانين الإنتخابية (6+6)

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن صالح دعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة التعجيل بالاجتماع مع اللجنة المُشكلة من مجلس الدولة وسرعة إنجاز قوانين الانتخابات إيماناً بتحقيق إرادة مليونين وثمانمائة ألف ناخب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وانتخب مجلسي النواب والدولة ممثليهما في اللجنة المشتركة لوضع قوانين الانتخابات 6+6 والتي تضم ستة أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة.

وتألفت اللجنة التي تم اختيارها من مجلس النواب من نورالدين خالد، جلال الشويهدي، صالح قلمة، أبوصلاح شلبي، ميلود الأسود، عزالدين قويرب.

واختار مجلس الدولة الأعضاء عمر أبوليفة، وأحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وفتح الله محمد حسين، وفوزي العقاب، وماما سليمان.