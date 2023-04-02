ضبطت في بنغازي..البحث الجنائي يضبط سيارة مسروقة في 2018 من طرابلس

العنوان – بنغازي

كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن مكتب مكافحة الظواهر السلبية في بنغازي ضبط سيارة مسروقة منذ (5) سنوات من طرابلس.

وأوضحت الإدارة أنه بعد ورود معلومات مصدرية لأحد ضباط المكتب والتي تفيد بتواجد مركبة ألية بإحدى ورش كهرباء السيارات بمدينة بنغازي تحمل رقم هيكل غير مطابق لرقم الهيكل الأصلي الذي تم استخراجه بجهاز الكشف الإلكتروني الذي بحوزة الكهربائي.

وأفادت الإدارة أنه بالحصول على رقم الهيكل الأصلي للسيارة قام رئيس المكتب بالتواصل مع الأجهزة الأمنية كافة حيث تبين أن السيارة مسروقة منذ عام 2018 ويوجد بلاغ بخصوصها لدى قسم البحث الجنائي في طرابلس.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم ضبط السيارة بناء على تعليمات رئيس جهاز البحث الجنائي كما تم استدعاء مالكها الذي أحضر عقد شراء متسلسل.

وبينت الإدارة أنه بتتبع عقود شراء السيارة التي وصلت لخمسة عقود تبين أن العقد الأول المبرم في مدينة طرابلس هو العقد المزور الذي سجل فيه بيانات مخالفة للبيانات الأصلية للسيارة.

وأوضحت الإدارة العامة للبحث الجنائي أنه تم إصدار أمر ضبط وإحضار في أول بائع للسيارة والذي ورد اسمه في عقد البيع المزور.

وأشارت الإدارة إلى أنه تم التواصل مع صاحب السيارة وهو من سكان مدينة طرابلس وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.