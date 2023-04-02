قاعدة عريضة داخل النواب والدولة ترفض ترشح حفتر وسيف الإسلام بالانتخابات

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، أنه توجد قاعدة عريضة داخل “النواب والدولة” ترفض ترشح حفتر وسيف الإسلام في الانتخابات.

وأشار معزب، الى أن هناك تفاهم بين عقيلة والمشري على آلية حسم المسائل الخلافية، وتشكيل اللجنة المشتركة والتوافق على صيغة القوانين الانتخابية.

وحول مساعي التقارب بين حكومتي الدبيبة وباشاغ قال معزب، أنها تأتي في إطار العملية السياسية الجارية الآن، تحت إشراف البعثة الأممية ومساندة الدول المؤثرة في الملف الليبي.

وأضاف عضو مجلس الدولة الاستشاري، أنه من غير المستبعد التوافق على دمج الحكومتين، من أجل إشراف جسم تنفيذي واحد على العملية الانتخابية، حال ضمان الدبيبة السماح له بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد معزب، على استمرار العمل على مسار الانتخابات حسب الأوضاع القائمة، وما يجري من تقاربات في القطاعين العسكري والأمني يصب في هذا الاتجاه.