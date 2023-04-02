وزير الداخلية الأسبق يكشف عن صفقة تقاسم المناصب بين الدبيبة وباشاغا

كشف إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي ووزير الداخلية الأسبق بحكومة الثني عن صفقة تقاسم المناصب بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة فتحي باشاغا لتولية الأخير مجلس الأمن القومي.

وقال بوشناف الى أن هناك اتفاق لتقاسم المناصب تم بين بعض فرقاء الأزمة الليبية شمل مجلس الأمن القومي.

وأضاف أن المجلس الذي كان نسيًا منسيًا لعقد ونيف من الزمن أضحى من الأهمية بمكان حتى يرتقي للطموح والرغبة في شغله.

وتابع ووزير الداخلية الأسبق بحكومة الثني، قائلًا :”بحثنا قضية المواطن هانيبال معمر القذافي المحتجز منذ سنوات لدى السلطات اللبنانية ولازالت قيد المتابعة بالمجلس”.

ولفت الى المتابعة مع الجانب الأمريكي قضية المواطن بوعجيلة مسعود.