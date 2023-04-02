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وزارة الداخلية التونسية: الوضع على الحدود مع ليبيا “آمن” ولا يدعو للقلق

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

قال وزير الداخلية التونسي، كمال الفقي، إن الاتصال بين حكومتي بلاده وليبيا قائم، مضيفاً: “التونسيون والليبيون يدعمون بعضهم البعض”. 

وقال وزير الداخلية التونسي خلال زيارة عمل قادته إلى بلدة تطاوين جنوب شرق البلاد مساء الجمعة، في تصريحات للصحفيين، إن الوضع على الحدود مع ليبيا آمن ولا يدعو للقلق، مؤكداً أن التواصل بين السلطات التونسية ونظيرتها الليبية موجود ومستمر. 

واستطرد: “المواطن التونسي هو سند للمواطن الليبي والعكس صحيح”. 

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، تسيير دوريات أمنية بالشريط الحدودي مع تونس، من منطقة العسة إلى نقطة الأحيمر.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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