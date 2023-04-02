العامة للكهرباء تعلن تنفيذ أول محطة طاقة شمسية في منطقة السدادة

أخبارليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد، البدء في تنفيذ أول محطة للطاقة الشمسية بمنطقة السدادة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم ربط المحطة فيما بعد بالشبكة العامة للكهرباء بقدرة تصل إلى (500 ميغاوات) وتنفيذ شركة توتال أنرجي الفرنسية .

وأضافت شركة الكهرباء أن هذه الخطة تأتي في سياق التعاون المشترك بين الشركة العامة للكهرباء و جهاز الطاقات المتجددة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لإدماج القدرات الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة العامة للكهرباء .

وأكدت الشركة سعيها لتنفيذ عدة مشاريع استراتيجية تدعم الشبكة العامة والاستفادة قدر الإمكان من كل الموارد المتاحة.