شركة الكهرباء تنفذ أول محطة طاقة شمسية في منطقة السدادة بـ 500 ميغاوات

العنوان – طرابلس

أكدت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد، البدء في تنفيذ أول محطة للطاقة الشمسية بمنطقة السدادة.

وأضافت الشركة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنه سيتم ربط المحطة فيما بعد بالشبكة العامة للكهرباء.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن المحطة بقدرة تصل إلى (500 ميغاوات) وتنفيذ شركة توتال أنرجي الفرنسية .

وذكرت أن هذه الخطة تأتي في سياق التعاون المشترك بين الشركة العامة للكهرباء و جهاز الطاقات المتجددة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لإدماج القدرات الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة العامة للكهرباء .