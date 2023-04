الحاجي: الضغوط الدولية تفرض على فتحي باشاآغا الخروج من المشهد

ليبيا – أكد إسلام الحاجي الباحث في الشؤون الدولية أن الاستراتيجية الأمريكية في ليبيا تشير إلى تسكين الأوضاع خاصة الأمنية.

الحاجي، وخلال تصريحات له مع برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” أوضح أن الضغوط الدولية تفرض على رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا الخروج من المشهد، ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مضطر إلى التماشي مع الأوضاع والرغبات الدولية أيضًا.

