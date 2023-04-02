الطقس في ليبيا.. تقلبات جوية على الشمال وانخفاض في درجات الحرارة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت وجود تقلبات جوية على مناطق الشمال مساء اليوم الأحد، مصحوبة برياح نشطة إلى قوية وانخفاض في درجات الحرارة بداية بمناطق الشمال الغربي.

وفي منطقة (رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، تتكاثر السحب تدريجياً من مساء هذا اليوم، يتخللها هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة وتكون نشطة إلى قوية السرعة من مساء اليوم، وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و29 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا من مساء اليوم.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، اليوم، بينما تتكاثر بداية من يوم الغد مع احتمال هطول أمطار متفرقة على الجبل الأخضر.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة، مما يسبب إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق خاصة على الخليج وبنغازي، وتتراوح درجات الحرارة بين 26 و32 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

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وفي منطقة (الجفرة – سبها- غات- غدامس- الحمادة)، السماء صافية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 28 و32 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا.

وأخيراً طقس (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 27 و33 درجة مئوية.