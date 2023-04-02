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باشاغا يوجّه بمضاعفة جهود جهاز الأمن الداخلي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

طالب رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، رئيس جهاز الأمن الداخلي، اللواء أسامة الدرسي، بمضاعفة الجهود في مكافحة المخدارات والمؤثرات العقلية، وعمل الجهاز في جميع أنحاء ليبيا.

ووجه باشاغا خلال اجتماع مع الدرسي، إلى تطوير العمل في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية وفي كل مناطق و مدن ليبيا، مؤكدا ضرورة أن لا يقتصر العمل على المنطقتين الجنوبية والشرقية.

واطلع على عمل الجهاز،  والتجهيزات الأمنية والخطط التي ينفذها للحفاظ على الاستقرار واستتباب الأمن.

 

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الوطن الليبية

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