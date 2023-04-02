قائد عملية ايريني: نحن الوحيدون الملتزمون بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا

تمكنت عملية إيريني البحرية والجوية منذ إطلاقها قبل ثلاث سنوات، من فحص واستعلام حوالى 9 ألاف سفينة تجارية، وتفتيش 25 سفينة مشبوهة، لم خلالها العثور على 150 عربة مدرعة مخصصة للاستخدام العسكري.

وأكد قائد عملية إيريني ستيفانو تورتشيتو، خلال مراسم تسليم وتسلم قيادة فرقة العمل البحرية والجوية بإيريني، إن عمر إيريني بلغ 3 سنوات، وساهمت فيها 23 دولة أوروبية يوميًا؛ التزامًا منها بسياسة الأمن والدفاع الأوروبية المشتركة من أجل الوصول إلى سلام دائم في ليبيا، مضيفا أن هذه العملية هي الجهة الوحيدة الملتزمة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وبين تورتشيتو، أنه نظرا للنتائج التي حققتها العملية، فقد جدد مجلس الاتحاد الأوروبي مدّد مؤخرًا ولاية إيريني لمدة عامين.