البحث الجنائي: ضبط شخص استولى على أراضي مواطنين في بنغازي ومطلوب في عدة قضايا مماثلة

العنوان – بنغازي

تمكن جهاز البحث الجنائي من ضبط شخص استولى على عدة أراضي تخص الغير عبر عقود مزورة قام بإبرامها في وقت سابق.

وأوضحت الإدارة أنه بتتبع العقود المبرمة لملكية الأرض توصلت التحقيقات لاسم شخص تبين أنه من قام بتزوير عقود البيع وهو شخص تبين أيضا أنه مطلوب لدى مكتب مكافحة الظواهر السلبية بالجهاز على خلفية محاضر تزوير إجراءات أراضي وكذلك مسجل ضده محضر تعدي وإيذاء جسيم لدى إدارة التحري والاستدلال بالجهاز.

وأضافت الإدارة أنه بالتعميم على الشخص تبين أنه صادر ضده أمر ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة كما أنه مطلوب لدى عدة مراكز شرطة في مدينة بنغازي على خلفية محاضر.

وأشارت إلى أنه تم تكليف أعضاء التحريات بالمكتب بالتحري وضبط المطلوب الذي تم القبض عليه في منطقة الطلحية والانتقال به لمقر الجهاز وضبط أقواله بمحضر رسمي من قبل مناوبي المكاتب بالجهاز ومناوبي التحقيق بالمراكز قبل إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية حياله.