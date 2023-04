وزارة عمل الدبيبة تعلن عن فتح باب التسجيل في مشروع “متألق” للتدريب والتأهيل

ليبيا – أعلنت وزارة العمل والتأهيل في حكومة تصريف الأعمال عن فتح باب التسجيل في مشروع “متألق” للتدريب والتأهيل، الذي يهدف إلى تحسين المهارات الوظيفية وريادة الأعمال بناء على الاتفاقية الموقعة بين الوزارة ومنظمة سوبر نوفا.

الوزارة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن التدريبات المهنية ستقام ضمن هذا المشروع في مختلف جوانب إدارة المشاريع والإدارة المالية على مدى 3 أشهر، في بلدية جنزور، للشرائح المستهدفة ضمن المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج.

ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة بهذا البرنامج التدريبي من الفئات المستهدفة من كلا الجنسين إلى التسجيل عبر رابط التسجيل التالي: https://forms.gle/CVHuegpY4WjSczBW7

