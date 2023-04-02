البوسيفي والسفير التركي يبحثان تنفيذ الأحكام وتبادل السجناء

اجتمعت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “حليمة إبراهيم عبد الرحمن البوسيفي” اليوم الأحد، بمكتبها بديوان الوزارة، مع سفير دولة تركيا المعتمد لدى ليبيا “كنعان يلماز “.

وبحسب بيان وزارة العدل في حكومة الدبيبة، فإنه تم خلال الاجتماع مناقشة التعاون القضائي في مجال تنفيذ الأحكام القضائية وتبادل السجناء والمحكومين بين البلدين لدعم أواصر التعاون في هذا المجال بين السلطتين الليبية والتركية.

وبحث الجانبان، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها والتعاون المشترك القائم بين البلدين، ولا سيما في مجال تعزيز الشراكة بعد تبادل الخبرات في المجالات العدلية والقضائية، وفقا للبيان الصادر.