نيابة النظام العام تأمر بإقفال محلات بيع الدواجن في بنغازي لمخالفات عدة

العنوان – بنغازي

أصدر مدير نيابة النظام العام أحمد القطعاني اليوم الأحد، تعليماته بإقفال عدد من محلات بيع الدواجن لمخالفات عدة.

وأوضح المركز الإعلامي بجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي ان إقفال الحلات تم بعد حملة من اللجنة المشكّلة من جهاز الحرس وجهاز الظواهر السلبية والدعم المركزي والشرطة العسكرية.

وأكد المركز الإعلامي أنه تم قفل عدد من المحلات لعدم توفر الاشتراطات الصحية فيها كما يتم عرض الدواجن وأحشائها خارج المحل و في بعض المحلات في أشعة الشمس مما يعد مخالفًا للشروط الصحية.

ولفت إلى أنه بناء على عليمات يابة النظام العام تم قفل المحلات المخالفة بالشمع الأحمر و سحب الدواجن المعروضة خارج المحل لعدم صلاحيتها .